Павел Таранов

Рецензию пишу конкретно на это издание, поскольку именно оно есть в моей личной библиотеке, и я могу время от времени снимать его с книжной полки.

Дело в том, что Таранов позднее издал вторую версию книги, несколько расширив её, то есть добавив 14 персоналий, и доведя общее число представленных философов до 120. Но структура книги осталась той же.

Начну с того, что это энциклопедия, пытающаяся познакомить читателя с самыми видными философами и мудрецами нашей цивилизации. Как всякая энциклопедия в большей степени она является справочным инструментом, но организована так удачно, что ею вполне можно зачитаться, открыв на одной странице, и не заметить, как проглотил 10, 20, а то и больше.

Издание разбито на 2 тома: в первом представлены мудрецы древности и античности; во втором - от…