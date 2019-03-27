Павел Таранов — об авторе
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Родился: 23 марта 1946 г., г. Симферополь, СССР
Павел Сергеевич Таранов — российский учёный и публицист, кандидат философских наук. Работает в сфере риторики, психологии, философии, интригологии. Область особых интересов — интеллектуалистика. Автор многочисленных популярных книг.
Павел Таранов в 1974 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова). После преподавал философию, менеджмент, логику и риторику в различных учебных заведениях Симферополя и Москвы. Первая его книга - `Управление без тайн` - вышла в 1993 г. За ней последовали другие бестселлеры, которые принесли автору широкую известность: