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Павел Сергеевич Таранов

Павел Таранов — об авторе

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Информация

Родился: 23 марта 1946 г., г. Симферополь, СССР

Биография

Павел Сергеевич Таранов — российский учёный и публицист, кандидат философских наук. Работает в сфере риторики, психологии, философии, интригологии. Область особых интересов — интеллектуалистика. Автор многочисленных популярных книг.

Павел Таранов в 1974 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова). После преподавал философию, менеджмент, логику и риторику в различных учебных заведениях Симферополя и Москвы. Первая его книга - `Управление без тайн` - вышла в 1993 г. За ней последовали другие бестселлеры, которые принесли автору широкую известность:

Библиография

Всего 69

Книги

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Википедия

Всего 8

Рецензии

boservas
написал рецензию

Эксперт

Эксперт Лайвлиба

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Павел Таранов - 106 философов. Жизнь, судьба, учение (комплект из 2 книг) Павел Таранов - 106 философов. Жизнь, судьба, учение (комплект из 2 книг)
106 философов. Жизнь, судьба, учение (комплект из 2 книг)

Павел Таранов

4,5

27 марта 2019 г. 12:42

2K

4.5 Как стать мудрее на 106 пунктов

Рецензию пишу конкретно на это издание, поскольку именно оно есть в моей личной библиотеке, и я могу время от времени снимать его с книжной полки.

Дело в том, что Таранов позднее издал вторую версию книги, несколько расширив её, то есть добавив 14 персоналий, и доведя общее число представленных философов до 120. Но структура книги осталась той же.

Начну с того, что это энциклопедия, пытающаяся познакомить читателя с самыми видными философами и мудрецами нашей цивилизации. Как всякая энциклопедия в большей степени она является справочным инструментом, но организована так удачно, что ею вполне можно зачитаться, открыв на одной странице, и не заметить, как проглотил 10, 20, а то и больше.

Издание разбито на 2 тома: в первом представлены мудрецы древности и античности; во втором - от…

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JuliyaSn
написала рецензию

Эксперт

Эксперт Лайвлиба

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П. Таранов - Секреты поведения людей П. Таранов - Секреты поведения людей
Секреты поведения людей

П. Таранов

3,7

13 сентября 2021 г. 13:17

176

3.5

Довольно объёмный мануал из серии "как научиться понимать себя и свои чувства" Автор приводит на суд читателю 300 законов из жизни людей, замаскированных под названия типа "закон осла", "закон узкого круга" "закон середины", "закон сопричастности" и все в таком роде. Расшифровка у многих имеется, даже примерами наделённая, отдельные же (и обделённые) остаются на самостоятельную интерпретацию читателя. Для объема или чего-то-там-ещё Капитан очевидность подсовывает нам множество таких "самостоятельных работ" и тут возникает вопрос - а книга-то для чего в таком случае? Пример:

270 Закон "увеличения малости" Чем меньше люди знают, тем обширнее кажутся их знания

Догадайся сам что бы это значило)

Книга сложна для восприятия (как по мне) и от неё понимать жизнь и поведение людей не становится…

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