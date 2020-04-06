Александр Малюгин — о писателе
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Эксперт
по раскрытию котовости
6 апреля 2020 г. 21:07
285
3.5 Простенько, но не плохонько
Книга писателя и журналиста Александра Малюгина вовсе не так плоха, как её средняя оценка читателями на данный момент (2 из 5). Героиня романа, о которой говорится в аннотации, здесь просто фон для интересного очерка о работе журналиста и о некоторых тайнах шоу-бизнеса. Герой знакомится с некоей Ксюхой, затем переключается на Маню и по непонятной причине хочет на ней жениться. Маня хочет «затмить Земфиру», он хочет ей в этом помочь. Всю дорогу он называет Маню не иначе как «певуньей», это единственное, что меня раздражало. В процессе мы узнаём, как придумываются сплетни о звёздах, вертятся вложенные в артистов деньги, особенно мне понравилось интервью Бурлакова. Не знаю, насколько всё написанное правда, но читать было интересно.
Сам герой - поклонник гайдаевских комедий, и цитаты из него…
Эксперт
Несу фигню в мир. Мир доволен.
17 июля 2011 г. 15:47
163
1
Я пыталась прикончить эту книгу несколько месяцев. Как-то скучно, тоскливо и не интересно. Но помимо этого.... В голове настойчиво бился один и тот же вопрос "О чем это?!" Муссолится одно и тоже. Я дочитала до середины, открыл конец- прочитала и закрыла. Наверное впервые мне жалко потраченного времени на книгу.
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12 июля 2016 г., 09:14
12 июля 2016 г., 09:12