Александр Малюгин — о писателе

Книга писателя и журналиста Александра Малюгина вовсе не так плоха, как её средняя оценка читателями на данный момент (2 из 5). Героиня романа, о которой говорится в аннотации, здесь просто фон для интересного очерка о работе журналиста и о некоторых тайнах шоу-бизнеса. Герой знакомится с некоей Ксюхой, затем переключается на Маню и по непонятной причине хочет на ней жениться. Маня хочет «затмить Земфиру», он хочет ей в этом помочь. Всю дорогу он называет Маню не иначе как «певуньей», это единственное, что меня раздражало. В процессе мы узнаём, как придумываются сплетни о звёздах, вертятся вложенные в артистов деньги, особенно мне понравилось интервью Бурлакова. Не знаю, насколько всё написанное правда, но читать было интересно.

Сам герой - поклонник гайдаевских комедий, и цитаты из него…