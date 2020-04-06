Автор
Александр Малюгин

Александр Гаврилович Малюгин

  • 5 книг
  • 24 читателя
2.0
22оценки
Рейтинг автора складывается из оценок его книг. На графике показано соотношение положительных, нейтральных и негативных оценок.
2.0
22оценки
5 0
4 3
3 5
2 5
1 9
без
оценки		 4
О писателе Книги 5 Рецензии 3 Цитаты 2 Подборки 3

Александр Малюгин — о писателе

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Lemuria
Lemuria написала рецензию

Эксперт

по раскрытию котовости

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Александр Малюгин - Затмить Земфиру Александр Малюгин - Затмить Земфиру
Затмить Земфиру

Александр Малюгин

2,0

6 апреля 2020 г. 21:07

285

3.5 Простенько, но не плохонько

Книга писателя и журналиста Александра Малюгина вовсе не так плоха, как её средняя оценка читателями на данный момент (2 из 5). Героиня романа, о которой говорится в аннотации, здесь просто фон для интересного очерка о работе журналиста и о некоторых тайнах шоу-бизнеса. Герой знакомится с некоей Ксюхой, затем переключается на Маню и по непонятной причине хочет на ней жениться. Маня хочет «затмить Земфиру», он хочет ей в этом помочь. Всю дорогу он называет Маню не иначе как «певуньей», это единственное, что меня раздражало. В процессе мы узнаём, как придумываются сплетни о звёздах, вертятся вложенные в артистов деньги, особенно мне понравилось интервью Бурлакова. Не знаю, насколько всё написанное правда, но читать было интересно.

Сам герой - поклонник гайдаевских комедий, и цитаты из него…

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KDW
KDW написала рецензию

Эксперт

Несу фигню в мир. Мир доволен.

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Александр Малюгин - Затмить Земфиру Александр Малюгин - Затмить Земфиру
Затмить Земфиру

Александр Малюгин

2,0

17 июля 2011 г. 15:47

163

1

Я пыталась прикончить эту книгу несколько месяцев. Как-то скучно, тоскливо и не интересно. Но помимо этого.... В голове настойчиво бился один и тот же вопрос "О чем это?!" Муссолится одно и тоже. Я дочитала до середины, открыл конец- прочитала и закрыла. Наверное впервые мне жалко потраченного времени на книгу.

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